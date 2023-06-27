Появилось видео с Шойгу на Соборной площади Кремля Шойгу примет участие во встрече Путина с военными, остановившими попытку мятежа

Фото: МО Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу появился на Соборной площади Кремля, где пройдет встреча президента Владимира Путина с военными, подавившими попытку мятежа. На опубликованном видео видно, что военнослужащие также прибывают на место в ожидании российского лидера.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин 27 июня обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавших порядок во время действий ЧВК «Вагнер» 24 июня. С некоторыми военнослужащими Минобороны президент встретится отдельно.

Накануне российский лидер выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку недоброжелателям России, которые хотели, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

После обращения Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств.