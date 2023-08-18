Шойгу высоко оценил роль антифашистского конгресса в борьбе с нацизмом

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Международный антифашистский конгресс поспособствует объединению усилий прогрессивных сил в борьбе с нацистской идеологией, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании конгресса. По его словам, которые приводит ТАСС, тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной.

Уверен, что II Международный антифашистский конгресс будет способствовать объединению усилий прогрессивных сил разных стран в искоренении человеконенавистнической нацистской идеологии, — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что сегодня западные элиты активно заявляют о своей исключительности, провоцируют военные конфликты, а также сеют русофобию в других странах мира. По его мнению, их цель — добиться распада и уничтожения России. Украина же стала «заложником западных хозяев» в реализации этого плана. Отдельное внимание Шойгу уделил взаимоотношениям между Москвой и Минском.

Отношения России и Беларуси имеют под собой прочный фундамент, постоянно укрепляются. Мы сообща, эффективно решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым вызовам и угрозам, — подчеркнул он.

Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия вновь стала «локомотивом» в борьбе за интересы других независимых стран мира. По его словам, страны Запада пытаются спровоцировать локальные конфликты, однако РФ готова бороться с такой политикой.