Шойгу высказался об оснащении ВС РФ оружием на новых физических принципах Шойгу: оружие на новых физических принципах будет поступать в ВС РФ в 2024 году

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Оснащение Вооруженных сил РФ оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах продолжится в 2024 году, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он высказался на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии, передает РИА Новости.

Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах, — сказал Шойгу.

Ранее военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что развитие оружия в сфере лазерных технологий является одним из приоритетов в работе военно-промышленного комплекса. Россия наряду с другими армиями мира участвует в гонке вооружений по этой отрасли, пояснил он.

По словам военного эксперта, особенно активно развитием лазерного оружия занимаются США, Китай и страны Европы. Производители в этих государствах учитывают, что на борту военных самолетов должны быть лазеры.

В сентябре на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что ведется работа над созданием оружия, основанного на новых физических принципах. По словам главы государства, это поможет обеспечить безопасность страны. Речь идет о перспективных вооружениях, к которым относится лазерное, инфразвуковое и радиочастотное оружие.