Шойгу высказался о гибели корреспондента «России 24» Максудова Шойгу: гибель Максудова стала потерей для всего журналистского корпуса

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «России 24» Бориса Максудова, который попал под обстрел ВСУ в Запорожской области. Глава военного ведомства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что это большая трагедия для всего журналистского корпуса. По его словам, Максудов мужественно и профессионально выполнял все свои задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

Наши соболезнования всему журналистскому корпусу. Специальная операция — это то место, где у нас все выполняют задачи и все задачи для нас являются боевыми. Он [Максудов] также выполнял свою задачу, очень профессионально, очень мужественно. Для нас это такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса. Мы тут не разделяем — наши или ваши журналисты, — отметил Шойгу.

Как подчеркнул глава Минобороны, Максудов находился в самых горячих точках в зоне боевых действий и сопровождал российских военных. Журналист, по словам Шойгу, не страшась и не боясь, делал прекрасные репортажи и объективно освещал обстановку.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что гибель Максудова лишний раз подчеркивает опасность работы журналистом. По его словам, представители прессы являются «прямой целью» для ВСУ.