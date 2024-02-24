Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда РФ

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной. Ему было 80 лет.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это большая утрата для всех, кто знал и работал под его руководством, — подчеркнул он.

Глава российского военного ведомства отметил, что Лебедев был высочайшим профессионалом и талантливым руководителем, пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом. Его уважали и ценили за компетентность и принципиальность.

24 февраля на сайте Верховного суда РФ подтвердили информацию о том, что Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. Лебедев скончался в больнице после длительной болезни. Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ, а также всему судейскому сообществу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев был профессионалом своего дела, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Лебедев внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.

Стало известно, что временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый зампредседателя Петр Серков. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового главы. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия объявит об открывшейся вакансии, на которую могут претендовать все желающие.