Шойгу заявил, что ВСУ пытаются наступать на разных направлениях

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются перейти к наступательным действиям на разных направлениях, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника. Трансляция совещания велась на сайте Кремля.

ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но ВС РФ улучшили положение, фактически не допущено продвижение противника. ВС РФ не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчивой, — подчеркнул министр.

Глава Минобороны РФ добавил, что Россия смогла выстроить глубоко эшелонированную активную оборону на всех направлениях СВО. Кроме того, Шойгу отметил профессионализм, героизм и уверенность российских бойцов в том, что они смогут выполнить поставленные задачи.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что около 38 тысяч добровольцев заключили контракт с Минобороны РФ для выполнения задач в зоне боевых действий на Украине. Шойгу уточнил, что многие из них уже участвовали в СВО и решили заключить новый контракт.

Ранее Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, на данный момент военнослужащих для СВО достаточно.