Шойгу рассказал Путину о потерях ВСУ в боях за Лисичанск Шойгу: ВСУ потеряли более пяти тысяч солдат в боях за Лисичанск

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин, Сергей Шойгу (слева направо)

Украинская армии в ходе боев за Лисичанск потеряла более 5469 солдат, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что солдаты ВСУ лишились 196 танков и бронированных машин, а также 12 самолетов и одного вертолета. По словам Шойгу, военнослужащие РФ потратили две недели на то, чтобы выбить вражеские группировки из Горского Котла, Лисичанска и Северодонецка. Таким образом российские и союзные военные формирования установили контроль над 25 населенными пунктами Украины, наиболее крупные из которых — Золотое, Горское и Волчеяровка.

Потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251, 196 танков и бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть ЗРК (зенитный ракетный комплекс. — NEWS.ru) большой дальности, 97 боевых ракетных машин РСЗО, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомоделей различного назначения, — заявил Шойгу.

По словам министра, при отступлении из Лисичанска украинские солдаты бросили 39 танков и других бронемашин. Также враг оставил 11 минометов, 48 ракетных комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и Stinger (США). Помимо этого, враг забыл на поле боя три беспилотника.

В настоящее время осуществляется разминирование Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание помощи мирным жителям, — резюмировал Шойгу.

Ранее глава Минобороны доложил Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.