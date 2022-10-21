Шойгу вручил Золотые Звезды героям военной операции России на Украине

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Золотые Звезды Героям России офицерам за участие в военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в военном ведомстве. Бойцы были отмечены государственными наградами за проявленный героизм при выполнении боевых задач.

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Во время награждения Шойгу поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, проявленную при защите Донецкой и Луганской народных республик.

Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание — Герой России — присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то — за ваш подвиг, — сказал глава Минобороны.

Шойгу выразил уверенность, что награжденные бойцы и дальше будут верой и правдой служить России, «Вооруженным силам на благо и процветание». После этого глава Минобороны пожелал всем скорейшей победы.

Ранее президент РФ Владимир Путин передал звезду Героя России Елене Карабет — дочери полковника Ольги Качуры с позывным Корса, погибшей в ходе спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что она была мужественным человеком и «абсолютно знаковым» для Донбасса.