Шойгу вручил золотые звезды Героев России участникам спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении задач, передает пресс-служба ведомства. Он также поздравил бойцов и поблагодарил их за служение Родине. Помимо звезд, военнослужащим вручали наградное оружие: офицерские шашки, пистолет Ярыгина («Грач»).

Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем, и конечно победы! — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что генерал-полковника Андрея Мордвичева, под командованием которого группировка войск «Центр» взяла под контроль Авдеевку в зоне спецоперации, наградили медалью «Золотая звезда». Награду лично вручил министр обороны РФ. Глава ведомства назвал ее высшим званием и поблагодарил военачальника за образцовое выполнение боевых задач, а также пожелал ему дальнейших успехов в службе.

Министр отметил, что Мордвичев заслужил эту награду. Ему благодарны все россияне, которых генерал-полковник достойно защищает в зоне спецоперации, добавил Шойгу.