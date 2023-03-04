Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Восток»

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в районе спецоперации и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщается в Telegram-канале ведомства. Министр пожелал им успехов и возвращения домой живыми.

Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой! — сказал Шойгу.

Министр поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность и вручил им ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Глава ведомства также заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск. В ходе проверки он обратил особое внимание на организацию обеспечения войск, включая безопасное размещения личного состава, работу медицинских и тыловых подразделений.

Ранее Шойгу оценил действия российских Сил специальных операций (ССО) в ходе СВО на Украине. По его словам, спецназовцы успешно достигают поставленные руководством цели, демонстрируя при этом мужество и героизм. Министр добавил, что войска ССО готовы выполнять самые сложные задачи по защите страны.