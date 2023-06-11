Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале. Церемония награждения высшими государственными наградами страны состоялась в Национальном центре управления обороной.

Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу, — сказал Шойгу.

В начале апреля Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие госнаграды, церемония прошла в штабе объединенной группировки российских войск. Министр обороны поблагодарил бойцов за самоотверженность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.

В марте Министр обороны вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, что обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты. По словам девушек-военных, дроны ВСУ, которые они заметили над водой, не были распознаны аппаратурой. Фалеева и Целуйко открыли по летательным аппаратам огонь, в результате им удалось сбить два из трех БПЛА.