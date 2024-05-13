Шойгу впервые участвует в совещании Путина с Собвезом в новой должности

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Экс-министр обороны России Сергей Шойгу впервые участвует в оперативном совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности в новой должности, сообщает РИА Новости. Накануне он был назначен главой государства секретарем Совбеза.

По данным пресс-службы Кремля, совещание проходит в режиме видеоконференции. Основная тема — выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что Шойгу займет должность секретаря Совбеза России, а также будет заместителем Путина в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам представители Кремля Дмитрия Пескова, ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента.

Сам же Сергей Шойгу перед отставкой кабмина и инаугурацией президента заявил о высокой оценке Владимиром Путиным работы правительства в условиях пандемии и санкций. По словам Шойгу, министры работали в условиях экономической агрессии против России. Новому составу кабмина предстоят уже другие испытания, подчеркнул он.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал предложение Путина о замене главы Минобороны Шойгу на и. о. вице-премьера Андрея Белоусова важным и интересным шагом. По его словам, РФ продолжает движение к военной экономике.