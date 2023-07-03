Шойгу впервые высказался о попытке мятежа в России Шойгу похвалил российских военных за верность присяге во время попытки мятежа

Фото: mod_russia/t.me

Сергей Шойгу (слева)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась благодаря верности солдат и офицеров присяге и воинскому долгу. Он подчеркнул, что попытка дестабилизации обстановки в стране со стороны бойцов ЧВК «Вагнер» никак не повлияла на военнослужащих, которые продолжали выполнять свои обязанности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи, — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он поблагодарил личный состав армии за добросовестную службу.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что предприниматель согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.