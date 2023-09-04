Шойгу: военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут

Фото: МО РФ

Военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут, заявил министр обороны России Сергей Шойгу журналистам в Сочи. Также он отметил, что в данное время обсуждается возможность проведения совместных учений с КНДР.

В беседе с журналистами Шойгу также отметил, что украинские порты не должны были использоваться для атак по нашей инфраструктуре и создания беспилотников, это было частью зерновой сделки. Все это было нарушено.

Затронул министр обороны и тему Специальной военной операции России. По его словам, украинское контрнаступление — это провал. В районе Бахмута (Артемовска) российские силы уничтожили еще шесть машин противника беспилотными аппаратами. По итогам вчерашнего дня потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бронетехнике составили 11 машин, заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу и его турецкий коллега участвовали в российско-турецких переговорах на высшем уровне. На них также присутствовали вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и ряд других высокопоставленных лиц.

По словам главы российского оборонного ведомства, речи об укреплении позиций Турции в Черном море на переговорах с РФ не шло.