Шойгу: в зоне проведения спецоперации срочников нет Министр обороны Шойгу заявил, что призывников не направляют в зону проведения спецоперации

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Автомобили ВС РФ, на которых происходит транспортировка военнослужащих и боеприпасов в зону специальной военной операции

Призывников не направляют в зону проведения специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, пишет РИА Новости. Он напомнил, что ранее уже неоднократно сообщал об этом.

Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции, — сказал Шойгу.

Ранее военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что около 600 солдат-срочников участвовали в специальной военной операции на Украине. По его словам, к ответственности за это нарушение привлекли около 12 офицеров, а бойцы были «возвращены в кратчайшие сроки».

8 марта президент России Владимир Путин заявил, что срочники в спецоперации не участвуют. На следующий день выяснилось, что в составе военного контингента ВС РФ появились солдаты-срочники. Глава государства поручил разобраться в этом вопросе и категорически исключить подобные случаи.