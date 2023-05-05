Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность военной техники и вооружения

Фото: МО РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность военной техники и вооружения. В ходе визита он заслушал доклад своего заместителя, генерал-полковника Алексея Кузьменкова.

Замглавы Минобороны рассказал Шойгу о новых партиях поставленных предприятиями ОПК современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск. После этого перед Кузьменковым была поставлена задача «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой».

Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Минобороны РФ Шойгу также заслушал доклады командующих по текущей обстановке на фронте и о планах дальнейших действий.

Ранее Шойгу заявил, что, по сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых Россией основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза. При этом число закупок особо востребованных вооружений выросло в семь раз, отметил он.