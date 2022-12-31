Шойгу в новогоднем поздравлении назвал победу России в СВО неотвратимой

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Он поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Шойгу назвал победу ВС РФ в СВО неотвратимой.

В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, неотвратима! — заявил министр.

Шойгу сказал, что уходящий 2022 год навсегда «войдет в ратную летопись» России. Также он отметил, что этот год принес серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.

Министр обороны также поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, волонтеров и строителей, которые укрепляют обороноспособность страны и налаживают мирную жизнь в новых регионах РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал гражданам укрепления страны, преодоления вызовов, а также счастья и благополучия.