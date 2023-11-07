Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, Москва совместно с Никарагуа и союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главнокомандующим Армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в российской столице. Глава Минобороны РФ в ходе переговоров предложил обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военно-технических сферах, передает ТАСС.

Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения, — сказал Шойгу.