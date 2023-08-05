«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу об участи Leopard в зоне СВО МО: танки Leopard не дошли до линии боевого соприкосновения

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard

Танки немецкого производства Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий группировкой Андрей Мордвичев. Глава ведомства в свою очередь поблагодарил бойцов за службу. Говоря об участи Leopard в ходе СВО, Шойгу подчеркнул, что «их там крепко бьют».

Наши ребята их там крепко бьют, так что может до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята, — отметил Шойгу.

Военнослужащие группировки «Центр» также были удостоены ряда государственных наград. Министр поинтересовался, если ли в подразделениях те, кому удалось уничтожить или захватить технику противника. Присутствовавший на награждении командир танковой роты сообщил, что на его счету два танка Т-72. За это боец уже получил положенные ему выплаты.

Помимо денежного вознаграждения за захват или уничтожение вражеской техники, военнослужащие получают премии в размере 1 млн рублей за одну единицу бронетехники западного производства. Средства выделяют фонды, учрежденные российскими предпринимателями и артистами, напомнил Мордвичев.

Ранее стало известно, что Шойгу побывал с инспекцией на передовом пункте управления группировки «Центр». Он заслушал доклад Мордвичева об обстановке, действиях ВСУ и выполненных задачах ВС России.