Шойгу удивил Китай обращением к новому министру обороны КНР NE: Шойгу удивил министра обороны КНР Цзюня обращением на китайском языке

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров обратился к главе оборонного ведомства Китая Дун Цзюню на китайском языке, сообщает интернет-компания NetEase. Отмечается, что после этого коллеги быстро нашли общий язык, вспомнив, к тому же, как Цзюнь некогда проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в Москве.

Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке, — заметили авторы материала.

Также Шойгу поздравил коллегу со вступлением в должность. Он выразил надежду, что опыт взаимодействия Цзюня с российскими военными будет способствовать углублению сотрудничества между двумя странами.

Ранее стало известно, что Китай впервые публично поддержал Россию в проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление Дун Цзюнь сделал во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу, подчеркнув, что Пекин останется на стороне Москвы «даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает».

Кроме того, Китай предупредил Украину, что двусторонние отношения могут пострадать из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны». Посол КНР в Киеве передал это сообщение на встрече с высокопоставленными украинскими официальными лицами.