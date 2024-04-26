Шойгу связал иностранных советников с украинскими диверсиями в России Шойгу: иностранные советники помогают готовить диверсии Киева на территории РФ

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Иностранные советники участвуют в подготовке украинских диверсий на территории России, заявил на совещании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. По его словам, Киев применяет западное оружие для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры в РФ.

При непосредственном участии [зарубежных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России. Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации, — сказал Шойгу.

Министр уточнил, коллективный Запад «демонстрируя якобы стремление к деэскалации» продолжает «накачивать Киев оружием», его «бесконтрольное перемещение» создает риски попадания вооружений к террористам. Кроме того, в зоне боевых действий присутствуют западные наемники и специалисты, проводится подготовка военнослужащих Украины, «в режиме реального времени» передаются разведданные.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области базу украинской диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Белгородскую область. По его словам, пункт дислокации ВСУ ликвидирован в Чугуевском районе. Минобороны России не комментировало эту информацию.