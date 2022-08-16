Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». По словам министра, которые приводит РИА Новости, главное отличие между полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, тогда как другие пренебрегают ими.

Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью, — сказал Шойгу.

Он также отметил, что в последнее время НАТО перестало скрывать агрессивный характер, и в документах стратегического планирования Альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. По мнению Запада, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок, предусматривающий утрату суверенитета. В противном случае кандидат в «демократические партнеры» альянса переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях. По его словам, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на свою самобытность и традиции, однако этим объективным процессам пытаются помешать. Гегемония же стран Запада означает для всего мира мракобесие, отмену культуры и неолиберальный тоталитаризм.