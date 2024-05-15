Шойгу сменил мундир на деловой костюм на совещании у Путина Шойгу пришел на совещание с Путиным в деловом костюме

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета Безопасности страны Сергей Шойгу прибыл на совещание с президентом РФ Владимиром Путиным с командующими войсками военных округов в деловом костюме, а не в мундире, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Также на нем присутствовал новый глава военного ведомства Андрей Белоусов. Он был тоже в гражданской одежде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Шойгу на новом посту будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. При этом, по его словам, руководителем службы новый секретарь Совбеза не станет. Представитель Кремля объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.

Белоусов, выступая в Совете Федерации, пообещал приложить все силы для решения поставленных задач на новой должности. Он признался, что готов отдать жизнь, если это потребуется.

Накануне стало известно, что Белоусов и Шойгу будут участвовать в неформальной встрече Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие пройдет в рамках предстоящего визита российского лидера в Пекин.