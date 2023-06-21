Шойгу: сейчас решается судьба России и ее геополитическое будущее

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Сергей Шойгу

Прямо сейчас решается судьба России и ее будущее на мировой арене, заявил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он пообещал, что российская армия пойдет на все для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее, — сказал Шойгу.

По его словам, страны Запада ведут настоящую войну против России, вводя бесчисленные санкции и провоцируя беспорядки и военные конфликты по всему миру, особенно на Украине. Министр обороны подчеркнул что от выпускников военных учебных заведений потребуется высочайшие профессионализм, самоотдача и умение брать на себя ответственность, чтобы противостоять коллективному Западу.

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он отметил, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию.