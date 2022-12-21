Шойгу: Россия всегда открыта к конструктивным мирным переговорам

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

Россия всегда готова к ведению конструктивных мирных переговоров по ситуации на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что Росси ведет действия по спасению населения Украины от геноцида и террора.

Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров, — сказал он.

8 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России может закончиться даже завтра при желании и политической воле украинского президента Владимира Зеленского. До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что СВО должна завершиться после взятия под контроль Вооруженными силами России Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».

В статье для 19fortyfive обозреватель Дэниел Дэвис заявил, что единственный возможный способ решения конфликта на Украине, столь непопулярный среди западных политиков, — это переговоры. Однако ситуация на поле боя, по его мнению, свидетельствует о том, что конца украинскому кризису «не видно».