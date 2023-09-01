Шойгу рассказал о первом опыте Минобороны по решению «земных» вопросов Шойгу: Россия и Турция продолжат сотрудничать для решения задач по Сирии

Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее сотрудничество с Турцией для решения задач в Сирии, заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые были опубликованы в Telegram-канале Минобороны, это первый случай, когда главы военных ведомств и разведок решают гуманитарные и «очень земные» вопросы.

Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали — налаживания отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы, — сказал Шойгу.

Фидан в свою очередь отметил, что Россия и Турция на протяжении долгих лет успешно сотрудничают друг с другом. Он считает, что этот факт является признаком стратегически выверенных отношений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал уход турецкой армии с севера Сирии недопустимым. По его словам, Анкара ведет борьбу с терроризмом в этом регионе. Эрдоган отметил, что страна поддерживает открытый диалог с Дамаском. Президент Турции подчеркнул важность сближения позиций с властями САР.