Шойгу: России грозит опасность

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сергей Шойгу

В настоящее время России грозит опасность, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время поздравления военнослужащих РФ с Днем защитника Отечества. По его словам, западные страны, используя Украины, хотят расчленить и лишить независимости РФ, однако эти попытки обречены на провал.

Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что в настоящее время вооруженные силы являются гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны. Он указал на то что, российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались деды и прадеды, и для них смыслом жизни являются «благополучие и безопасность Родины».

Шойгу также выразил благодарность всем, кто сейчас находится на передовой. Он направил слова особой признательности офицерам и персоналу военно-медицинских подразделений и организаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями по случаю 23 Февраля к россиянам. Глава государства назвал этот праздник воплощением глубинной признательности народа всем, кто сражался за Родину.