Шойгу разрушил главный миф НАТО Шойгу: Россия никогда не планировала нападать на страны НАТО

Россия никогда не имела намерений нападать на страны НАТО, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках СВО Москва защищает интересы своих людей на исторических территориях.

Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях, — заявил Шойгу.

Он отметил, что российская сторона всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США планировали быстро нанести поражение России на Украине и перейти к схватке с Китаем. По его мнению, этот план, как сейчас стало ясно, обречен на провал. Он подчеркнул, что именно Москва будет решать, на каком этапе завершится конфликт. Она, как полагает аналитик, может взять Киев и Одессу, а также попутно при этом ликвидировать военных НАТО, которые воюют на стороне киевских властей.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши. Он подчеркнул, что об этом пора говорить честно.