Шойгу рассказали об обеспечении войск боеприпасами Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск оружием

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

архивное фото

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами. Также речь шла о боевой подготовке солдат-резервистов, военно-политической работе и о другом.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, — рассказали в Минобороны.

Кроме этого, Шойгу поговорил с самими военнослужащими и поблагодарил их за выполнение задач в рамках военной операции. Отдельным бойцам он вручил медали «Золотая звезда», «За отвагу», орден Мужества и знак отличия «Георгиевский крест».

Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране, — сказал Шойгу.

До этого министр обороны проинспектировал группировку войск «Восток» в районе военной операции и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Министр пожелал им успехов и возвращения домой живыми.