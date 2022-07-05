Шойгу рассказал, сколько тонн оружия поставил Киеву Запад Шойгу: Запад поставил Киеву свыше 28 тысяч тонн вооружения

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Запад намерен затянуть конфликт на Украине, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС. Для этого западные лидеры продолжают поставлять Киеву оружие в больших масштабах, считает министр. Шойгу уточнил, что с момента начала спецоперации РФ на Украине ЕС и США поставили более 28 тысяч тонн военных грузов.

Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму, — высказался Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что часть иностранного оружия, поставляемого Киеву, перенаправляется на черные рынки. В частности, вооружение попадает к скупщикам из Ближневосточного региона.

По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок, — отметил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ отследит использование ВСУ тех немецких и американских вооружений, которые дойдут до передовой и не будут уничтожены российскими военными. По его словам, Москва тщательно фиксирует все эпизоды применения оружия.