Шойгу рассказал, сколько солдат потеряла армия Украины в 2023 году Шойгу: армия Украины потеряла 215 тысяч человек в 2023 году

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 215 тысяч человек в 2023 году, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ведомства. По его словам, которые приводит ТАСС, группировки российских вооруженных сил продолжают снижать боевой потенциал противника, уничтожая скопления живой силы и бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, — заявил Шойгу.

Министр обороны также подчеркнул, что российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы РФ продолжат выполнять поставленные задачи для достижения всех целей СВО, подытожил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что главной задачей Вооруженных сил России в 2024 году станет взятие под контроль новых территорий в зоне СВО. По его словам, особое внимание будет уделяться территориям в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, российская армия может сосредоточиться на формировании полосы безопасности на границе с Украиной, необходимой для защиты Курска, Брянска и Белгорода от атак со стороны ВСУ.