Шойгу рассказал, сколько новых добровольцев набрали для участия в СВО Шойгу: около 38 тысяч добровольцев набраны для выполнения задач в зоне СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Около 38 тысяч добровольцев заключили контракт с Минобороны РФ для выполнения задач в зоне боевых действий на Украине, заявил в ходе совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, многие из них уже участвовали в военной операции, и решили заключить новый контракт.

Добровольцы. За это время [в последний месяц] у нас набрано 38 тыс. добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что во всех российских регионах была проведена серьезная работа по привлечению боеспособных жителей к участию в СВО. Особенно он отметил старания главы Якутии Айсена Николаева, который лично занимается вопросом привлечения добровольцев.

Ранее Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, на данный момент военнослужащих для СВО достаточно. Кроме того, министр обороны заверил, что поступивших на службу в ходе текущего осеннего призыва, «в том числе из новых регионов», не будут направлять в зону боевых действий. Глава Минобороны РФ также отметил, что нынешняя призывная кампания, стартовавшая 1 октября, проходит по плану.