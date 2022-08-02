Шойгу: российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Российская система Противовоздушной обороны за минувший июль спасла тысячи мирных жителей, заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что противовоздушные системы сбили 34 самолета ВСУ, а также перехватили 39 ракет, выпущенных из «Точек-У», пишет РИА Новости. Кроме того, система ПВО РФ устранила 226 снарядов, запущенных из вражеских РСЗО.

Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей, — сказал Шойгу.

Глава ведомства также сообщил о взятии под контроль ВС РФ и союзными войсками шести населенных пунктов ДНР. По его словам, военные выбили ВСУ из сел Григоровка, Берестовое, Стряповка, Семигорье а также из поселков Покровское и Новолуганское. Министр добавил, что под контроль ВС России также перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики продолжают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки. Он добавил, что ВС республики закрепились в поселке Пески и двигаются в направлении Марьинки.