Шойгу рассказал, откуда координировалось контрнаступление ВСУ Шойгу: координировавший контрнаступ ВСУ штаб находится в основном в Прибалтике

Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»

Сергей Шойгу

Специалисты в Польше и странах Прибалтики создавали план контрнаступления, по которому ВСУ должны были выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор к Крыму, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью ТАСС. По его словам, штаб продолжает работать по сей день.

А планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан и по сей день работает <...> в ближнем зарубежье — а ближнее для них это Польша и Прибалтика, — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По его словам, в селе установлены не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска. Как подчеркнул глава Минобороны, украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе.

Также Шойгу сообщал, что порядка 540 тысяч военнослужащих поступили на военную службу по контракту в 2023 году. Он отметил, что это позволило создать резервную армию — шесть дивизий. Еще 50 тысяч человек заключили контракты с начала 2024 года.