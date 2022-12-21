Шойгу заявил об отработке ВС России ответного ядерного удара

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Ядерные силы России во время спецучений успешно отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу ходе расширенного заседания коллегии ведомства. Он напомнил о проведении в Арктике экспедиции, во время которой был выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий.

Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения, — сказал министр.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой и рассматривает его в качестве средства защиты. Глава государства добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Он напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.