Ядерные силы России во время спецучений успешно отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу ходе расширенного заседания коллегии ведомства. Он напомнил о проведении в Арктике экспедиции, во время которой был выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий.
Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения, — сказал министр.
В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой и рассматривает его в качестве средства защиты. Глава государства добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Он напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.