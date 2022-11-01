Шойгу рассказал о зарплате мобилизованных Шойгу: мобилизованным гражданам установлено денежное содержание не менее 195 тысяч рублей

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Мобилизованным россиянам полагается ежемесячное денежное содержание в соответствии с занимаемой военнослужащими должностью, однако оно не должно быть ниже 195 тысяч рублей, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе селекторного совещания он также отметил, что вознаграждение военнообязанным повысят на 4% с 1 октября. Глава военного ведомства подчеркнул, что в течение года пенсии военных выросли почти на 20%.

Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. <...> С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%, — заявил Шойгу.

Кроме того, министр сообщил о том, что по гособоронзаказу российские военные заключили 98% контрактов. По словам Шойгу, высшее командование также выделило дополнительные бюджетные средства на увеличение личного состава военнослужащих.

Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации, — сообщил Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов Минобороны РФ в этом году.

Министр подчеркнул, что сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи, поставленные перед ВС РФ.

Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР, — заявил Шойгу.

Кроме того, министр рассказал о деталях подготовки мобилизованных для отправки в зону СВО. По его словам, на военных полигонах завершаются учения по боевому слаживанию. Шойгу добавил, что в рядах ВС РФ были сформированы и укомплектованы необходимые подразделения. Министр отметил, что основные усилия высшего командования сосредоточены на полевой выучке, разведке и навигации.

На полигонах завершается боевое слаживание, сформированы подразделения, основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации, разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, — заключил Шойгу.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, и поручила выяснить причины этого.