Шойгу рассказал о вкладе разведчиков в спецоперацию Шойгу: разведка в рамках спецоперации решает самые сложные задачи

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разведчики в рамках спецоперации на Украине решают самые сложные задачи. При этом они демонстрируют исключительное мужество, отметил министр в поздравлении по случаю Дня военного разведчика, опубликованном на сайте ведомства.

Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи, — подчеркивается в поздравлении.

Шойгу также рассказал, что военные разведчики всегда действуют грамотно и эффективно, будь то мирное время или годы суровых испытаний. Ценную информацию они умеют добывать порой даже рискуя жизнью.

Ранее Сергей Шойгу заявил,что Россия является основной целью деструктивных усилий Запада. По его словам, в НАТО хотят отойти от сдерживания РФ путем передового присутствия и приступить к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге». Министр указал, что Запад поощряет эскалацию конфликта на Украине.