Шойгу рассказал о росте численности бойцов НАТО у границ России Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза

Фото: Shutterstock

Группировка сил НАТО близ границ России выросла с февраля 2022 года в 2,5 раза, тем самым превысив 30 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. По его словам, в ближайшей перспективе численность сил Североатлантического альянса может вырасти еще.

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться, — сказал министр.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную ядерную бомбу» и готовности разместить на территории Украины ядерное оружие НАТО. Такая ситуация, как указал Шойгу, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам.

Знаем о попытках Киева создать «грязную ядерную бомбу», а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России, — добавил он.

О планах по развертыванию сил НАТО на востоке из-за действий РФ в апреле заявлял генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что НАТО в данный момент находится на пути «фундаментальной трансформации», происходящей из-за спецоперации России на Украине.

28 октября он сообщил, что страны — члены НАТО должны увеличить расходы на оборону. Главными проблемами для Альянса генсек назвал длительный военный конфликт на Украине, политическое давление внутри США и растущее внимание к Китаю.