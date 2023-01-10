Шойгу рассказал о расширении арсенала ударных средств российской армии

Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты 122-мм САУ «Гвоздика»

Российская армия в ближайшее время расширит свой арсенал ударных средств, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. В ведомстве планируют доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня, а также модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями. По словам министра, на основе опыта СВО и действий в Сирии будут составлены программы обучения личного состава и поставок техники. Шойгу отметил, что систему управления и связи ВС РФ также усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта.

Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, — отметил он.

По словам Шойгу, ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности России.

Он отметил, что планируется усилить боевые возможности воздушно-космических сил. Нужно повысить эффективность работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, также предполагается усовершенствовать стоящие на вооружении беспилотники.

Ранее британский эксперт Марк Алмонд отметил, что решение российского президента Владимира Путина поставить на вооружение ракеты «Циркон», способные поражать цели на расстоянии тысячи километров, прорвет морскую оборону НАТО. Он отметил, что Москве удалось с помощью новейшего оружия помешать Западу «зайти слишком далеко» на Украине. По его словам, Путин вывел конфликт на более масштабный уровень.

Японское издание Shukan Gendai сообщило, что настоящей головной болью для США стали новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард». Речь идет о боевой системе, уничтожение которой представляется крайне затруднительным. Как пишет издание, в этой задаче не могут помочь даже американские системы ПВО.