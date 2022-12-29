Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации, несмотря на проблемы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Завершившаяся в России частичная мобилизация выявила немало проблем, однако они были решены достаточно оперативно, заявил на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», процесс мобилизации изначально строился так, чтобы быть максимально открытым для общества.

Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать, — подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать. По его словам, необходимо в том числе модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей. Он также призвал внимательно относиться к критике в адрес Минобороны, слышать и своевременно реагировать в том числе на эмоциональную критику со стороны граждан.