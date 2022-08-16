Шойгу рассказал о потерях ВСУ Шойгу назвал огромными потери украинских войск и теробороны

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил, что потери украинских войск и территориальной обороны огромные, однако реальные цифры киевское руководство скрывает. Он отметил, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Это объясняется огромными потерями личного состава ВСУ и формировании территориальной обороны Украины, — сказал Шойгу.

Кроме того, Шойгу отметил, что операция Вооруженных сил России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте.

Ранее Шойгу оценил необходимость применения ядерного и химического оружия. По его словам, у РФ нет необходимости наносить такой удар для достижения целей на Украине, а о применении химического оружия не может идти речи, поскольку оно, напомнил глава Минобороны, было уничтожено в 2017 году.