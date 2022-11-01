Шойгу рассказал о потерях в рядах иностранных наемников ВСУ Шойгу: 190 иностранных наемников уничтожили за две недели в ходе СВО на Украине

Фото: МО Украины

190 иностранных наемников, примкнувшим к рядам ВСУ, уничтожили за две последние недели в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за этот временной промежуток российские войска также вывели из строя 74 танка, 235 бронемашин, а также две вражеских установки HIMARS и 268 автомобилей со стационарными пулеметами, сообщает ТАСС.

В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами, — заявил Шойгу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о проведении на Украине специальной отдельной операции под названием «Возмездие». Он сообщил, что потери ВСУ составили более 700 человек и свыше 40 единиц военной техники.

Ночью 19 октября десантники ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В ведомстве отметили, что в операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.