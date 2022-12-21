Шойгу рассказал о пополнении российской ядерной триады Шойгу сообщил, что ядерную триаду пополнил первый стратегический бомбардировщик Ту-160М

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны заявил, что в 2023 году в ВКС поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М. Он добавил, что в состав ВМФ принята новейшая подлодка «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А», вооруженная баллистическими ракетами «Булава».

Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М, — сказал Шойгу.

Он добавил, что в России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тысяч километров и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Президент России Владимир Путин ранее сегодня пообещал, что ракета будет поставлена на боевое дежурство в ближайшее время. По его словам, также продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».