Шойгу рассказал о будущем освобожденных территорий на Украине Шойгу: ВС РФ продолжат обеспечение мирной жизни на освобожденных в ходе спецоперации территориях

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре)

На освобожденных в ходе специальной военной операции территориях, российские войска продолжат обеспечивать мирную жизнь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. По его словам, которые цитирует ТАСС, сегодня основные приоритеты для Вооруженных сил России — сохранение жизни и здоровья личного состава, а также безопасности для гражданского населения

Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, — сказал Шойгу.

Он напомнил, что накануне была полностью освобождена Луганская Народная Республика. По его словам, только за последние две недели взято под контроль 670 кв км ее территории.

Ранее Шойгу сообщил, что в течение двух недель военнослужащие ВС России окружили и ликвидировали группировки украинской армии в районах Горского, Лисичанска и Северодонецка. По словам министра, при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили 39 танков и других бронемашин. Также противник оставил 11 минометов, 48 ракетных комплексов Javelin(США), NLAW (Великобритания) и Stinger (США). Помимо этого были брошены три беспилотника.