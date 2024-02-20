Стало известно, кто предложил создать мощную линию обороны ВС России Шойгу: идея создания мощной линии обороны ВС РФ в зоне СВО принадлежит Путину

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Идея создания мощной линии обороны в зоне СВО принадлежит президенту РФ Владимиру Путин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС. По его словам, глава государства лично контролировал этот процесс. Он добавил, что ВСУ, задействовав огромные силы для контрнаступления, не смогли дойти даже до первой линии обороны.

Создание мощной линии обороны почти в 2000 км <...> — это все идея президента. Он это контролировал, нужно было торопиться, — рассказал Шойгу.

По его словам, ВС РФ в преддверии украинского контрнаступления выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии соприкосновения. Сначала не было известно, откуда будет нанесен главный удар ВСУ, заявил Шойгу.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении. Он сообщил, что за неделю российские военные установили 25 новых минных полей.

Ранее Шойгу рассказал, что командование Вооруженных сил Украины вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы, спешно проводя очередную принудительную мобилизацию. Военачальники принимают такие меры, чтобы не допустить обрушения всей линии фронта, отметил министр.

За последний месяц было уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и пусковые установки Patriot, добавил Шойгу.