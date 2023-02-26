Шойгу рассказал, как далеко Россия отодвинет угрозы от своих границ Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от выданного Украине оружия

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

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Решение о том, на какое расстояние Россия будет отодвигать угрозу от своих границ, зависит от того, какое оружие западные страны будут поставлять Киеву, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Фактически он повторил заявление президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше ВС РФ будут отодвигать угрозу от границ.

Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом], — сказал Шойгу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дальнобойное оружие, которое западные страны поставят Киеву, будет использоваться только для освобождения своих территорий, а удары по России наноситься не будут.

Путин во время послания Федеральному собранию отмечал, что Запад потратил более $150 млрд на помощь Киеву и его снабжение оружием. По его словам, западные страны не жалеют средств на поощрение смуты и перевороты в других государствах по всему миру.

В начале февраля стало известно, что Пентагон поставит Киеву системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.