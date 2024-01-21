Шойгу рассказал, что сыграло ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ Шойгу: инженерные заграждения сыграли важную роль в срыве контрнаступления ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, его сообщение опубликовала пресс-служба Министерства обороны России. Глава ведомства подчеркнул, что возведенная система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество, успешно решают ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов, — добавил Шойгу.

На прошлой неделе Шойгу также посетил с инспекцией предприятие «Тактическое ракетное вооружение». Министр отметил рост количества и качества производимых ракет и заявил о необходимости продолжать наращивать объемы выпускаемой продукции, в первую очередь высокоточного оружия.

Также в начале января Шойгу заявил о необходимости усилить средства связи и разведки, применяемые российской армией. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, в ближайшем будущем космические системы ВС РФ могут усилить за счет запуска отдельных терминалов, подобных американским Starlink.