Шойгу рассказал, будет ли новая мобилизация в России Шойгу заявил об отсутствии у Генштаба ВС РФ планов по дополнительной мобилизации

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Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас военнослужащих для СВО достаточно.

В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, — сказал глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, необходимости в новой мобилизации на данный момент нет во многом благодаря твердой патриотической позиции россиян, которые «активно пополняют ряды защитников Отечества». Кроме того, министр обороны заверил, что поступивших на службу в ходе текущего осеннего призыва, «в том числе из новых регионов», не будут направлять в зону боевых действий. Глава Минобороны РФ также отметил, что нынешняя призывная кампания, стартовавшая 1 октября, проходит по плану.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский также заявил, что никаких планов дополнительных мобилизационных мероприятий на данный момент нет. По его словам, для выполнения задач в рамках СВО добровольцев и контрактников в армии сейчас достаточно.