Шойгу раскрыл условие для поддержания темпов наступления ВС России Шойгу: повышение качества вооружений позволит сохранить темпы наступления

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Увеличение объемов и повышение качества поставляемых вооружений являются необходимыми условиями для сохранения темпов наступления и наращивания состава группировок войск, заявил на совещании в штабе Объединенной группировки войск министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава ведомства подчеркнул, что в первую очередь это касается средств поражения, передает РИА Новости.

Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения, — заявил Шойгу.

Министр обратил внимание, что группировки войск продолжают выполнение задач в ходе СВО в соответствии с планом. Он призвал наращивать поставки вооружения, военной техники и средств поражения для военнослужащих. По словам Шойгу, работа в этом направлении проводится центральными органами военного управления.

Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники, — добавил генерал армии.

Ранее Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками на линии боевого соприкосновения. Модернизированное вооружение позволит повысить эффективность борьбы с FPV-дронами.