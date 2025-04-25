Шойгу раскрыл неудобную правду о редкоземельных металлах в России Шойгу: Россия лидирует по запасам редкоземельных металлов, но нужны производства

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Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по запасам редкоземельных металлов, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Однако, по его словам, в стране пока нет производств, способных выпускать конечную продукцию из этих металлов.

Россия является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, расположенных в том числе в Красноярском крае, в Иркутской области, в Туве, — отметил глава СБ.

Шойгу объяснил, что производства можно разместить в Сибири, где имеются гидроэнергетические ресурсы, которые обеспечат не только добычу сырья, но и выпуск высокотехнологичной продукции. Она может быть использована в таких сферах, как электроника, электротехника, а также нефте- и газохимия и лесопромышленный комплекс.

Мы экспортируем ежегодно эти металлы примерно на $7,2–7,6 млрд (598,1–639,6 млрд рублей. — NEWS.ru), а обратно закупаем товары из этих же металлов на $75 млрд (623 млрд рублей. — NEWS.ru). Это примерно 4% ВВП, — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Министерству торговли снизить зависимость страны от зарубежных поставок, пригрозив ввести пошлины на отдельные виды импортного сырья, включая редкоземельные минералы и уран. Ведомство должно будет исследовать наиболее важные цепочки импорта полезных ископаемых и найти пути увеличения производства в США.